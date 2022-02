Strade, marciapiedi e scuole: Comune di Ascea programma lavori

ASCEA. L’erosione costiera e le mareggiate, durante l’inverno hanno determinato non pochi danni lungo la costa di Ascea. Il Comune ha la necessità di investire nuove risorse per garantire la tutela della fascia litoranea, ecco perché l’amministrazione ha deciso di utilizzare parte dei proventi provenienti derivanti dai permessi a costruire e delle sanzioni derivanti da attività edilizia illecita.

Previsto per il 2022 un incasso di circa 233mila euro. Gran parte, circa 200mila euro, arriveranno dai permessi a costruire, condoni e sanzioni; la cifra restante, invece, giunge da entrate per diritti di segreteria.

Nello specifico circa 65mila euro permetteranno di intervenire sul Lungomare: un tratto è franato proprio a causa dell’azione del mare; a questa cifra si aggiungono ulteriori 20mila euro per la progettazione.

Ma non solo: l’amministrazione D’Angilillo, infatti, investirà 25mila euro per le strade comunali, 23 mila euro per incarichi e incentivi al personale e 73mila euro per l’installazione di un ascensore e per l’adeguamento dell’istituto scolastico di Ascea Marina.