Foto | San Mauro la Bruca: la Chiesa Sant’Eufemia ha il nuovo organo

SAN MAURO LA BRUCA. Dopo i lavori di restauro, la Chiesa Sant’Eufemia, ha il suo bellissimo e splendente organo.





Cenni storici

Le notizie dell’esistenza di un organo nella Chiesa di Sant’Eufemia, si possono ricavare da un rapporto datato al 1761 dal Mons. Antonio Raimondi, che andò in visita pastorale nel borgo cilentano. Quello attuale, rappresenta sia per le connotazioni stilistiche, che per il quadro fonico, un magnifico esempio di manufatto di scuola napoletana.

Tipici di tale manifattura, sono il largo impiego di castagno, abbondante in zona appenninica e utilizzato per le canne lignee, la portaventiera, le tavole con i trasporti per la basseria e quelle di supporto alle meccaniche.

Altrettanto tipico è il colore olivastro della lastra in piombo usata per le canne interne, come anche il profilo curvilineo della facciata.

L’organo è stato restaurato, interamente, con fondi di comunità; la Pro Loco, per raccogliere fondi, ha organizzato una serie di manifestazioni e cene, prima della pandemia, riscuotendo tantissimo successo.



Operazioni di smontaggio dei Maestri organari per il restauro

“L’organo è stato smontato e ritirato dai maestri organari Continiello, per il restauro, a cui è stata affidata la parte strumentale, la parte esterna (la cassa) è stata restaurata da Gerardina Tozza. Tutto ciò è stato fatto sotto l’attenta sorveglianza della soprintendenza. E’ per noi un momento davvero importante dal grande valore simbolico”– queste le parole del presidente dalla Pro Loco.