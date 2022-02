L’Almanacco del 12 Febbraio 2022

Almanacco del 12 Febbraio 2022:

Santi del giorno: Sant’Eulalia (Vergine e Martire in Spagna)

San Goslino (Gozzelino, Abate di San Solutore)

San Melezio di Antiochia (Vescovo)

Etimologia: Eulalia, deriva dal greco Eylalios (presente solo nella forma maschile) ed ha il significato di “ben parlante”.

Proverbio del giorno:

Se di febbraio corrono i viottoli, empie di vino e olio tutti i ciottoli.

Aforisma del giorno:

Un Oscar, il sesso, un gelato e una pizza… Se avessi questo ogni giorno per il resto della mia vita sarei felice. (D. Hoffman)

Accadde Oggi:

1941 – Primo test della penicillina su un paziente: Le sorti della guerra della medicina contro batteri e malattie infettive volsero a favore della prima, mentre la Seconda guerra mondiale seminava morte e distruzione in Europa. A tredici anni dalla sua scoperta, la penicillina venne testata per la prima volta su un uomo. La storia ufficiale della molecola antibatterica, formata dall’unione di due aminoacidi (cisteina e valina), comincia con Alexander Fleming. Molto più tardi si scoprì che ben trent’anni prima del biologo britannico, il ricercatore molisano Vincenzo Tiberio (originario di Sepino) era giunto ad analoghe conclusioni. Osservando delle muffe in un pozzo d’acqua, scoprì la loro natura antibatterica nel constatare che gli abitanti del luogo si ammalavano quando il pozzo veniva ripulito. I suoi studi “Sugli estratti di alcune muffe” pubblicati negli Annali di Igiene Sperimentale, una rivista prestigiosa dell’epoca, arrivarono all’attenzione di Fleming e di altri studiosi, ma rimasero pressoché ignorati dalla medicina ufficiale. Solo durante il Secondo conflitto mondiale, di fronte alla richiesta urgente di farmaci che arrestassero la conseguente epidemia di infezioni, si ebbe un’accelerazione nell’applicazione medica della penicillina. Nel 1940 il patologo australiano Howard Walter Florey e il collega tedesco Ernst Boris Chain, entrambi studiosi dell’Università di Oxford, diedero il via ad esperimenti sull’azione chemioterapica della molecola e sulle sue possibili applicazioni nel trattamento delle malattie infettive.

Sei nato oggi? I nati il 12 febbraio presentano una spiccata abilità nell’unificare elementi differenti all’interno del loro ambiente. Sia che si tratti di mantenere unita una famiglia piena di problemi, sedare una lite tra amici, o prendere in mano le redini per risolvere una disputa all’interno di una associazione, essi si ritrovano, spesso, a colmare dei divari tra le persone. Sono individui poliedrici, dotati di molteplici attitudini ed è per loro una sfida riuscire ad unificare le diverse sfaccettature della loro personalità. Il loro motto preferito è: “Inutile fasciarsi la testa prima ancora di rompersela”.

Celebrità nate in questo giorno:

1809 – Abraham Lincoln: Primo presidente USA repubblicano e il più amato e celebrato tra gli inquilini della Casa Bianca, i suoi principali meriti furono la conservazione dell’unità del Paese e l’abolizione della schiavitù.

1923 – Franco Zeffirelli Noto regista e sceneggiatore, è annoverato tra i maestri del cinema italiano, in particolare degli anni Settanta e Ottanta.

1809 – Charles Darwin Nessuno più di lui fece luce sull’origine dell’uomo, dando con la teoria evoluzionista un nuovo corso alla scienza e ai rapporti tra quest’ultima e la religione.

Scomparsi oggi:

2000 – Charles Schulz: Fumettista famoso in tutto il mondo per aver creato la striscia a fumetti più popolare di sempre, è nato a Saint Paul, nel Minnesota, e morto a Santa Rosa nel 2000.