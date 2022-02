Felitto: Comune punta all’acquisto di case e terreni per rilanciare il borgo

FELITTO. una “manifestazione di interesse per l’acquisto di immobili (in particolare di edifici storici e terreni) finalizzati alla realizzazione del progetto rigenerazione del borgo e valorizzazione dell’offerta artigianale, culturale, turistica ed enogastronimica del territorio di Felitto”.

E’ l’iniziativa del comune cilentano che punta a sfruttare i fondi del PNRR per lo sviluppo socio-economico del borgo. In particolare l’Ente ha deciso di rispondere “all’avviso pubblico per la presentazione di Proposte di intervento per la rigenerazione culturale e sociale dei piccoli borghi storici da finanziare nell’ambito del PNRR, Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Component 3 – Cultura 4.0 (M1C3). Misura 2 ‘Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale’, Investimento 2.1: “Attrattività dei borghi storici”, finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU”.

“L’Amministrazione Comunale di Felitto intende avviare un progetto finalizzato all’aumento dell’attrattività del borgo storico anche con il recupero e valorizzazione del patrimonio edilizio storico, salvaguardando l’identità dei luoghi e preservando i valori storici, culturali e sociali degli stessi.

– fanno sapere da palazzo di città – Il programma previsto si prefigge di valorizzare e qualificare l’offerta culturale-turistica enogastronomica, le piccole infrastrutture turistiche, le attività culturali e sociali; di migliorare il coordinamento e la gestione del turismo e dei servizi culturali e sociali, promuovendo anche la creazione di reti e l’utilizzo della tecnologia digitale; di rilanciare le attività commerciali, agroalimentari e artigianali, valorizzando i prodotti, i saperi e le tecniche locali”.

Il PNRR prevede ingenti risorse in merito. Per questo “È necessario individuare immobili, di qualsiasi dimensione, anche terreni, da alienare, avendo i seguenti requisiti: destinazione urbanistica agricola, commerciale, residenziale e/o artigianale; i fabbricati dovranno essere ubicati nel Centro storico di Felitto e/o zone similari, mentre i terreni dovranno essere facilmente accessibili; anche non servito dai servizi primari, quali linea elettrica, acquedotto, fognatura, etc.

L’immobile sarà acquistato a prezzo di mercato, tenendo conto anche della vetustà dello stesso nel rispetto dei summenzionati requisiti”.

“La manifestazione di interesse avanzata rappresenta nulla osta alla redazione del progetto utile alla realizzazione del progetto mediante fondi del PNRR, quindi all’acquisizione dei pareri necessari.

Qualora dovesse scaturirne fattibilità tecnico – economica, si procederà con gli atti consequenziali”, evidenziano dal Comune.

Di qui l’invito a soggetti privati (persone fisiche, associazioni, società di persone o di capitali) a manifestare interesse alla cessione di immobili aventi i requisiti secondo il modello previsto corredandolo di planimetria, entro e non oltre il 19 febbfario 2022 a mezzo PEC all’indirizzo PEC protocollo@pec.comune.felitto.sa.it oppure con consegna a mano presso il Comune di Felitto.