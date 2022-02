Abusi edilizi a Montecorice: scatta l’ordine di abbattimento

MONTECORICE. Ancora abusi edilizi a Montecorice, in area Parco. I carabinieri del Parco, stazione di Castellabate, hanno contestato irregolarità in talune opere eseguite nella frazione Giungatelle. Nello specifico si tratta di un corpo di fabbrica a destinazione residenziale di 7,20 metri x 7,10 con struttura lignea e copertura a falde e antistante portico e di due strutture in pannelli coibentati (5,90 metri x 9,90), sempre a destinazione residenziale.

Abusi edilizi a Montecorice: le contestazioni

Stando ai rilievi dei carabinieri gli interventi erano stati realizzati in assenza del necessario nulla osta in un’area C2 della perimetrazione del Parco.

Alla luce di ciò l’Ente, tramite il direttore Romano Gregorio, ha predisposto un’ordinanza che prevede la demolizione degli abusi edilizi a Montecorice. Previsto anche il ripristino dello stato dei luoghi entro 90 giorni.

In base alle disposizioni di legge vigenti, l’inottemperanza all’Ordinanza costituisce titolo per l’acquisizione gratuita al patrimonio del Parco delle opere abusive.

Al contempo sarà acquisibile anche la relativa area di sedime e l’ulteriore area necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive. Ciò nel rispetto del limite massimo di 10 volte la superficie interessata dagli stessi abusi.