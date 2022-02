Revoca assegni: Bcc Aquara vince la causa

AQUARA. ”Molti, erroneamente, sono convinti che fare causa ad una banca significa vincere facile. La nostra Banca sta ricevendo molte sentenze favorevoli verso clienti che hanno il più delle volte delle pretese assurde e temerarie. Il cliente in questi casi non solo deve restituire alla banca l’intera somma del debito ma è costretto a pagare le spese del suo avvocato”, così il direttore generale della Bcc Aquara, Antonio Marino.

”Dopo le numerose sentenze favorevoli, che hanno premiato la correttezza e la professionalità della Bcc di Aquara, il Tribunale di Salerno, prima sezione civile il 27 gennaio 2022, ha pronunciato una sentenza a favore della Banca – osserva Marino – e contro una società ricorrente che aveva chiesto in via di urgenza l’illegittimità del preavviso di revoca per assegni privi di provvista e segnalazione in Capri”.

Ad assistere la Bcc di Aquara lo studio Di Stasi di Capaccio. ”Lo studio – aggiunge Marino – ci segue con estrema professionalità e conduce, ormai da un ventennio, le pratiche più importanti della Banca. Ma le vittorie raggiunte sono anche indice di una ottima organizzazione e gestione della Banca e di chi la dirige”.

Marino replica alle azioni che ritiene scorrette e inopportune finalizzate a minare la reputazione delle banche:” Sono sconcertato di come le persone possano ricercare motivi inesistenti per colpire una Banca, come la nostra, che si dedica alla propria clientela con grande impegno e lealtà. Quando capita di essere citati in giudizio, mi confronto immediatamente con il nostro ufficio legale, composto da dipendenti di grande professionalità e coordinato dall’avvocato Laura Lippiello, la quale individua con brillante acume la difesa”.

“Non è necessario ricercare escamotage – dice Lippiello – né ingegnarsi per raggirare la Banca. Di fronte alle difficoltà, il nostro Ufficio Legale è sempre disponibile e si adopera per trovare soluzioni di reciproca soddisfazione. Con la nostra Banca, insomma, è meglio accordarsi che fare causa. Queste vittorie sono pertanto indice di un eccellente Ufficio Legale interno, che sa presidiare le nostre ragioni verso chi ci aggredisce in modo pretestuoso. La Bcc di Aquara si serve di validi professionisti, sia interni che esterni, non per la ricerca della vittoria ma per perseguire la verità attraverso la giustizia”.