New Basket Agropoli Paestum: vittoria casalinga con Roccarainola

Vittoria per la New Basket Agropoli Paestum nel Recupero della 13° giornata contro Roccarainola. Partono subito forte i ragazzi di coach Lepre che tentano la fuga sul 15-5 dopo 5 minuti. Il primo quarto si chiude sul 24-17 per i delfini. Nella seconda frazione, i cilentani dopo essere stati sul +13, si lasciano rimontare fino al 46-40 di fine primo tempo. Nel terzo quarto, gli ospiti approfittano di alcuni passaggi a vuoto della New Basket e accorciano sino al 53-52.

La New Basket tira con percentuali molto basse mentre Roccarainola gioca con coraggio e chiude in vantaggio il 3° quarto sul 62-63. Match equilibrato nel 4° parziale, la stanchezza influenza le percentuali al tiro delle due compagini che si ritrovano sul punteggio di 70-72 a 3′ dalla fine. A due minuti dalla sirena un contropiede di Lepre riporta i padroni di casa in vantaggio (76-75). A poco meno di un minuto dalla fine, Borrelli sigla la tripla del 79-77.

Nel possesso successivo la New Basket recupera la palla e ancora Borrelli in contropiede firma il decisivo canestro per l’81-77. Il punteggio finale è di 82-77, i delfini centrano con qualche affanno di troppo la vittoria e balzano a 14 punti in classifica.

Tabellino

New Basket Agropoli Paestum

Dell’Omo 9, Pekic 22, Borrelli 12, Mavric 13, Lepre 13, Farese 3, Niang 3, Norci, Bevilacqua, D’Urzo 7.

Allenatore: Lepre

Roccarainola

Auriemma 10, Canale 6, Canestrari 13, Errico 11, Falco, Moccia 25, Sipraga 12.

Allenatore: Liquori