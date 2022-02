Mascherine all’aperto da oggi addio, tranne in Campania

Mascherine all’aperto, da oggi venerdì 11 febbraio stop all’obbligo in Italia. L’ordinanza firmata dal ministro della Salute, Roberto Speranza, prevede comunque che anche in zona bianca vengano sempre portate con sé e restino obbligatorie in caso di assembramenti. Fa eccezione la Campania: l’ordinanza del governatore Vincenzo De Luca dispone il mantenimento di obbligo di mascherina all’aperto.

Il provvedimento prevede anche la pena di una sanzione amministrativa da 400 a 1.000 euro per la trasgressione dell’ordinanza.

Non si sa quando i cittadini campani potranno eliminare i dispositivi di protezione. Nell’ordinanza di De Luca, infatti, non sono indicate date.