Laurito: una giornata per l’applicazione dei microchip ai cani

LAURITO. Il giorno 26 febbraio, presso la Casa comunale, si svolgerà, ad opera di un veterinario dell’Asl, l’applicazione gratuita del microchip ai cani.

L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Vincenzo Speranza, ricorda che ai sensi della vigente normativa, è obbligatorio registrare il proprio cane all’anagrafe canina della Regione Campania.

Ecco cos’è e come si applica il microchip ai cani

La registrazione, deve essere effettuata entro 60 giorni dalla nascita dell’animale o da quando se ne viene in possesso. Tale registrazione, avviene con l’inserimento, indolore, di un microchip della grandezza di pochi millimetri sotto la cute del collo.

L’anagrafe regionale canina, è un database digitale al quale il veterinario accede dal suo computer, in esso sono inseriti tutti i principali dati del proprietario, compresi l’indirizzo e, opzionalmente, anche il numero di cellulare, utilissimi nel caso in cui il cane sia smarrito, e inoltre anche tutte le vaccinazioni del cane.

Il commento

“E’ fondamentale applicare il microchip, anche come deterrente contro gli abbandoni, perchè in questo modo è possibile risalire ai proprietari. Non si può non ricordare a tutti che è importante partecipare a questo appuntamento che garantisce sicurezza sia al nostro amico a quattro zampe che ai proprietari“- così fanno sapere da palazzo di città.