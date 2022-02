Ladri in azione ad Omignano: messo in fuga

Allarme furti nel Cilento. Tentativo di colpo in una villa ad Omignano. I ladri scoperti dai proprietari sono fuggiti su un’Audi nera

Sta destando non poca preoccupazione quanto accaduto questo pomeriggio ad Omignano Scalo. Il proprietario di una villa nel rientrare a casa si è accorto che qualcosa non andava. Ha sentito strani rumori provenire da una stanza e poi improvvisamente un’auto allontanarsi in tutta fretta.

Prima di entrare a casa aveva notato parcheggiata all’esterno un’Audi nera. I ladri una volta scoperti hanno abbandonato la villa e a bordo dell’Audi hanno fatto perdere le proprie tracce.

Per fortuna non sono riusciti a portare via nulla, nonostante abbiano rovistato ovunque, forse erano in cerca di una cassaforte, considerato il fatto che i quadri in casa erano stati tutti spostati. Sul posto sono arrivati i carabinieri della compagnia di Vallo della Lucania per le indagini di rito.

Sotto choc i proprietari della villa. Non è l’unico episodio di furti registrato nella zona . Nei giorni scorsi ci sono state altre denunce e in più occasioni è stata segnalata la presenza sospetta di un’Audi nera per strada. Cresce l’allarme tra i cittadini.