De Luca, Carnevale? Meglio evitare

Questo pomeriggio il governatore Vincenzo De Luca è tornato in diretta Facebook, dopo due settimane d’assenza. Il presidente della regione Campania è tornato a fare il punto sul contagio Covid e sulle vaccinazioni. “La situazione va migliorando anche nella nostra regione. In Campania però l’obbligo di mascherina rimane anche all’esterno, non è un grande sacrificio”.

“Vorremmo evitare finzioni e prese in giro, il Governo stabilisce che l’uso della mascherina non è obbligatorio ma bisogna portarla in tasca e metterla in caso di assembramenti. In strade commerciali come si fa a distinguere quando c’è o non c’è assembramento? Meglio metterla“.

De Luca, poi, ha parlato del Carnevale ed ha spento i sogni di quanti avrebbero voluto un ritorno ai festeggiamenti. Se nel resto d’Italia ci si organizza per eventi e sfilate di carri allegarici, in Campania c’è il rischio che non si possa festeggiare il martedì grasso.

“Preferibile fare un gesto di prudenza, mantenerci tranquilli e saltare il periodo di Carnevale per evitare di far riaccendere il contagio, stiamo più tranquilli tutti. Vi invito a tenere la mascherina anche all’esterno per qualche altra settimana”, ha detto De Luca.