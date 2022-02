A Sapri l’iniziativa “Kiss for Coffee”

Si chiama “Kiss for Coffee” ed è la nuova e singolare promozione che la Pasticceria Casa del Dolce di Sapri ha deciso di lanciare in occasione di San Valentino: basterà infatti scattare un selfie con il proprio partner e pubblicare la foto sui social per avere in omaggio un caffè e un dolcino dell’amore personalizzato.

L’iniziativa sarà valida non solo per Lunedì 14, giorno per antonomasia della “Festa degli Innamorati”, ma per tutto il weekend. .

Ma ad essere ‘premiato’ non sarà soltanto l’amore tra fidanzati, tra marito e moglie o tra coppie. .

Per ricevere il vostro “caffè dell’amore” in omaggio (con tanto di dolcino personalizzato) non resta che andare nel prossimo weekend a Casa del Dolce e seguire i passaggi descritti sulla pagina social della Pasticceria. E, soprattutto, dare sfogo al propio amore.