Obbligo mascherine in Campania: Lega attacca De Luca

“In tutta Italia dall’11 febbraio via le mascherine all’aperto tranne che in Campania. Una scelta in controtendenza quella del governatore De Luca che si ostina a imporre scelte che nessuna regione italiana condivide. Il presidente dovrebbe spiegare ai campani le reali motivazioni che lo inducono, con questa forte ostinazione, a imporre regole diverse rispetto alla linea del governo e dei suoi colleghi governatori”.

Così in una nota la segreteria regionale della Lega in Campania a commento della proroga voluta da De Luca sull’utilizzo delle mascherine all’aperto.

“In tutta Italia si festeggia per un primo segnale di libertà e ritorno alla normalità mentre in Campania continuano limitazioni e imposizioni. La gente è stanca. Il presidente chiede fiducia ma non è disposto a concederla. Non se ne può più”, concludono dalla Lega.