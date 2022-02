Eventi a Capaccio, avviso per l’acquisizione di proposte

Il Comune di Capaccio Paestum ha pubblicato un avviso per l’acquisizione di proposte progettuali finalizzate all’organizzazione di un programma di eventi e manifestazioni da tenersi dal primo aprile al 30 settembre 2022. L’intento è assicurare un’offerta turistico-culturale qualificata e organizzata per i cittadini, i visitatori e i turisti, aprendo la programmazione alla partecipazione di soggetti pubblici e privati che vogliano realizzare iniziative da inserire nel programma stesso.

Per lo svolgimento e la buona riuscita delle manifestazioni, il Comune, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, potrà assicurare al soggetto attuatore l’uso di spazi aperti e piazze, l’uso di locali di proprietà, attività pubblicizzazione dei singoli eventi, supporto logistico e, come disciplinato dal regolamento comunale, eventuali contributi economici. All’avviso possono rispondere singoli, associazioni, comitati, raggruppamenti spontanei o altri soggetti giuridici. Sarà l’amministrazione comunale a valutare le offerte pervenute e a stabilire se saranno adatte o meno a entrare nella programmazione.

«Anche quest’anno, come già fatto per il 2021 nonostante l’emergenza sanitaria in corso, vogliamo realizzare un programma di eventi e manifestazioni all’altezza della nostra Città – dichiara il sindaco Franco Alfieri – Abbiamo voluto pubblicare un avviso per dare la possibilità a coloro che sono interessati di avanzare le loro proposte e i loro progetti. Con una buona programmazione potremo offrire un cartellone di eventi variegato e di qualità e, soprattutto, ben organizzato e distribuito nel tempo e nei diversi luoghi della città».