“Chi l’ha visto?” nel Cilento sulle tracce di Émilien Martin

Le telecamere di Chi lo ha visto? tornano nel Cilento. Qui sarebbe stato visto l’ultima volta Émilien Martin, il ragazzo francese partito dal suo Paese nel 2018 per percorrere la Via Francigena. Da alcuni giorni si moltiplicano le segnalazioni. L’ultima arriva dai titolari di un alimentari di

Mercato Cilento, nel comune di Perdifumo.

L’inviato della trasmissione di Raitre è stato sul posto per ricostruire il suo percorso. Il giovane francese si è fermato presso il negozio chiedendo la cortesia di poter avere un panino, ma precisando di non avere i soldi per pagarlo. La proprietaria si è mostrata molto disponibile, gli ha dato quello che cercava e poi il giovane è andato via. Diverse persone lo hanno visto chiedere l’autostop.

Émilien comunque stava bene e avrebbe proseguito il suo viaggio verso sud.

Più persone lo hanno visto nei comuni dell’area del Monte Stella, poi è riapparso nel basso Cilento ed anche qui tante sono state le segnalazioni. Chi lo ha visto? è stato anche a Celle di Bulgheria, altra località dove stato intercettato il ragazzo francese. Ma le segnalazioni giungono anche da Pisciotta e Palinuro, fin ora senza conferme.

Émilien Martin è molto legato all’Italia. Aveva già visitato il Salento a piedi, facendo un viaggio durato cinque mesi. I genitori avevano rivolto diversi appelli affinché ritornasse a casa, ma senza esito.

Le ultime notizie lo vedevano a Marsiglia, a bordo di una barca a vela, dopo essere risalito dalla Sicilia e dalla Calabria, toccando anche Sardegna e Corsica. Poi, giunto a casa di un’amica, è sceso nuovamente in Italia, anziché raggiungere i genitori nel nord della Francia. Prima del Cilento, infatti, l’ultimo avvistamento è stato Ventimiglia e Genova.