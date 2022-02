Alessio Befi: colpo super per l’attacco dell’Agropoli

Colpo importante per l’ambiziosa Us Agropoli, formazione ai vertici del girone C di Eccellenza. La formazione delfina nel pomeriggio di oggi ha infatti reso noto l’innesto di Alessio Befi, attaccante tra i più voga nella categoria. Questo l’annuncio del sodalizio che gioca le sue gare interne al “Guariglia”



Alessio Befi è un nuovo calciatore dell’US Agropoli

L’US Agropoli comunica di aver tesserato l’attaccante Alessio Befi per completare sempre di più il reparto offensivo. Befi non ha bisogno di presentazioni: protagonista della cavalcata Afragolese verso la Serie D e capocannoniere due stagioni fa del Girone B di Eccellenza Campania realizzando 20 reti. Il nuovo attaccante dell’US Agropoli ha inoltre collezionato oltre i 200 gol con un palmares davvero generoso. Inoltre ha vinto la Coppa Italia Eccellenza con il Durazzano e con il Cervinara, nel suo passato vanta la vittoria del campionato con il Marcianise, il Forza e Coraggio e il Montesarchio.Il calciatore da domani sarà a disposizione di mister Cianfrone e già disponibile per la gara di domenica contro la Scafatese.

Movimenti anche per Gelbison e Polisportiva Santa Maria

Movimenti anche per le cilentane di Serie D. L’Asd Gelbison ha reso noto, nella giornata odierna, di aver definito il trasferimento del calciatore Gaston Corado al Rotonda Cacio. La società ha ringraziato l’atleta per l’impegno profuso con la maglia rossoblù augurandogli le migliori fortune per il prosieguo della carriera.

La Polisportiva Santa Maria ha annunciato, invece, Abdoul Aziz Sare nei giorni scorsi. Il centrocampista, classe 2001, originario del Burkina Faso, ha anche esordito nel match di ieri al “Carrano” contro la Cavese. Sare, cresciuto nel settore giovanile della Spal, ha giocato nelle ultime due stagioni con la maglia del Siena.