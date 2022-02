Agropoli: lavori in via Giotto, ancora polemiche degli ambientalisti

AGROPOLI. Ancora polemiche in via Giotto per l’abbattimento degli alberi in favore del rifacimento dei marciapiedi. Una donna è scesa in strada cercando di fermare il taglio delle piante. Necessario l’intervento degli uomini della polizia municipale per calmare gli animi.

I lavori rimasti bloccati per diversi minuti; sul posto sono sopraggiunti anche altri attivisti. In realtà l’azione non è condivisa da tutti i residenti, alcuni dei quali intervenuti per sostenere il restyling di via Giotto.

“Gli alberi – ha spiegato una cittadina – andavano rimossi, non è stata garantita la necessaria manutenzione negli anni ed oggi sono in pessime condizioni, alcuni malati. Era necessario garantire più decoro a questa strada”. Per gli ambientalisti “questo è un atto di violenza”.

Il sindaco di Agropoli, Adamo Coppola, è intervenuto sul posto. “Quando è stato realizzato il progetto – ha detto il primo cittadino – era necessario garantire il passaggio delle carrozzine eliminando ogni barriera architettonica come previsto dalle normative. I marciapiedi hanno degli standard previsti dalla legge che bisognava rispettare.

Purtroppo non era possibile allargarli poiché avremmo perso ulteriori posti auto. Quindi è stato necessario rimuovere gli alberi e spostare i pali della corrente”. “Noi residenti siamo contentissimi” la replica stizzita di una cittadina alle polemiche di una ambientalista che ha preannunciato denuncia.