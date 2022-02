Agropoli, consiglio comunale: La Porta in minoranza, novità per bilancio e posidonia

Era convocata per ieri, martedì 8 febbraio, una seduta ordinaria di consiglio comunale. Dodici i punti all’ordine del giorno, alcuni dei quali propedeutici all’approvazione del bilancio di previsione.

Come da previsione l’ex presidente del consiglio comunale, Massimo La Porta, ha annunciato la scelta del suo gruppo politico di passare in minoranza. “Sarà una minoranza propositiva ma con un obiettivo chiaro e specifico, quello di contribuire a creare una classe dirigente autonoma e un sindaco forte e determinato, privo di condizionamenti esterni”, ha detto La Porta.

La carica di presidente dell’assise è stata ricoperta dal vicepresidente Mario Pesca, in attesa della nuova nomina, rinviato alla prossima seduta.

«La nomina del collegio dei revisori – ha spiegato il sindaco Adamo Coppola – era il motivo per cui era stata convocata l’assise. Si trattava di un passaggio necessario per poter avviare le attività del nuovo anno. Al contempo abbiamo iniziato il lavoro sul bilancio di previsione, approvando delle delibere importanti che ci hanno portano buone notizie: Va sempre meglio la questione della riscossione – ha sottolineato il primo cittadino – e la stabilità del bilancio diventa una realtà per il nostro comune. Ciò ci permetterà di agire implementando ancora di più i servizi per i cittadini. In questi anni abbiamo dovuto soffrire un po’, anche a causa delle riforme contabili, ma ora la situazione è migliorata notevolmente».

Tra gli argomenti di discussione anche la posidonia spiaggiata: «Fin ora non siamo riusciti ad intervenire perché mancavano gli strumenti per farlo – ha detto Coppola – Lo testimonia il fatto che per poter avviare l’iter abbiamo dovuto attendere una legge dello Stato, una legge della Regione e addirittura un finanziamento regionale straordinario. Oggi comincia il percorso di smaltimento. I fondi della Regione, per quanto annunciati prima dell’estate, sono arrivati soltanto a settembre. Da allora è stato necessario compiere uno studio complesso per dare risposte alla città. Domani sarò in Regione e la prossima settimana cominceranno gli atti consequenziali per l’avvio delle procedure per l’utilizzo dei 500mila euro. E’ un iter appena cominciato, ma la luce alla fine del tunnel si comincia a vedere».