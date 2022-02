Agropoli, Basile: La Porta in minoranza? troppo tardi, anche lui causa dello sfascio

AGROPOLI. «Fa sorridere il fatto che La Porta da un lato, dica che non condivide le scelte del Sindaco di Agropoli perché dettate da quello di Capaccio – Paestum e dall’altro, dichiara che l’azione di opposizione posta in essere dai due consiglieri La Porta (appunto) e Bufano sarà costruttiva.

Ma davvero credete che i cittadini siano stupidi?». Così Giovanni Basile, candidato sindaco di Agropoli, commenta il consiglio comunale tenutosi ieri.

Durante l’assise l’ex presidente del consiglio comunale, Massimo La Porta, ha annunciato che il suo gruppo, Agropoli Oltre, sarebbe passato all’opposizione (leggi qui). Un passaggio fatto troppo tardi, secondo Basile.

«Agropoli è stata abbandonata ed è troppo facile per voi dare la colpa solo al Sindaco.

La colpa va ripartita in egual misura tra tutti voi!

Penso che questa pagina politica di Agropoli sia da inquadrare nella (sacrosanta) ambizione di sganciarsi da posizioni con poche responsabilità (o potere)», dice il candidato sindaco che poi si rivolge ai cittadini. «Cari cittadini,

Agropoli Oltre ha amministrato Agropoli con Coppola negli ultimi anni.

Lo sfascio è anche colpa loro.

Non rappresentano il nuovo ed una loro amministrazione sarebbe una copia di questa.

Mandiamoli a casa!».