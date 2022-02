Unisa: orientamento e formazione nell’era post- Covid | 9 febbraio

Mercoledì 9 febbraio, alle ore 11.00 presso la Sala Stampa “Biagio Agnes” del campus di Fisciano e on-line sulla piattaforma Microsoft Teams, si terrà l’evento di lancio di UNISAOrienta 2022. La tradizionale manifestazione di accoglienza e orientamento dei futuri studenti, giunta alla sua XVIII edizione, e promossa ogni anno dal Centro di Ateneo per l’Orientamento e Tutorato (CAOT), sarà aperta in questa edizione dal Meeting “Scuola-Università”, l’incontro dibattito durante il quale i Dirigenti scolastici di diversi Istituti superiori provenienti da tutte le province campane si confronteranno con il mondo dell’Università.

“Orientamento e formazione nell’era post-Covid” sarà il tema da cui muoverà questo confronto, aperto dai saluti istituzionali del Rettore Vincenzo Loia e della Delegata di Ateneo all’Orientamento, prof.ssa Ornella Malandrino.

Come evolverà l’orientamento di studenti, famiglie e insegnanti nello scenario post-pandemia? Didattica in presenza, digitale e nuove competenze: quali saranno le priorità della formazione del futuro? Le nuove modalità dei processi educativi, il fenomeno in crescita dei NEET, l’interruzione dei rapporti interpersonali tra gli studenti sono solo alcuni degli effetti che la pandemia ha avuto sulla formazione dei giovani.

Di fronte a questi scenari, risulta essenziale offrire strumenti di studio e di formazione di qualità e creare nuove e solide garanzie di occupazione per i giovani.

Il confronto Scuola-Università, oltre all’intervento dei rispettivi docenti, vedrà anche la partecipazione degli studenti delle scuole che potranno contribuire al dibattito attraverso spunti, domande e riflessioni sulla loro esperienza di didattica a distanza e sulle prospettive di crescita desiderate per il futuro.

L’evento, che fa da preview all’edizione 2022 di UNISAOrienta, sarà anche l’occasione per presentare l’innovativo programma della manifestazione di orientamento dell’Ateneo salernitano.

Per gli organi di stampa che intendono partecipare all’incontro, è possibile compilare la richiesta di accesso al Campus a questo link.