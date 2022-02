Importante soddisfazione giunta nei giorni scorsi per Maria Marotta e Maria Sole Ferrieri Caputi, donne tra le più quotate tra i fischietti in Italia. Tra le designazioni per le partite della seconda giornata di ritorno del campionato di Serie B, disputata lo scorso sabato, molto risalto è stato dato, infatti, per la prima volta in assoluto di due donne nel ruolo di Avar.

Maria Marotta: ancora una soddisfazione per il fischietto cilentano

Si tratta appunto di Maria Marotta, fischietto della sezione di Sapri, impegnata in Sala Var per la gara tra Cosenza – Brescia, al fianco di Gianluca Aureliano, e Maria Sole Ferrieri Caputi, arbitro della sezione di Livorno, designata per la sfida tra Ternana – Reggina, insieme al Var Luca Banti.

Con il fischietto di San Giovanni a Piro in luce anche Maria Sole Ferrieri Caputi

Questa per la classe arbitrale è l’ennesima testimonianza della crescita del movimento arbitrale femminile in Italia. In particolare, poi, per Maria Marotta e Maria Sole Ferrieri Caputi che avevano già segnato la storia tra i fischietti in Italia.

La Marotta, classe ’84 originaria di San Giovanni a Piro, lo scorso 8 maggio 2021 era stata designata per dirigere la sfida di Serie B tra Reggina e Frosinone, in programma il giorno 10. Il direttore di gara Uefa e Fifa dal 2016, è divenuta cosi la prima donna nella storia ad arbitrare una gara del campionato cadetto.

La Ferrieri Caputi, classe ’90 di origini livornesi, a dicembre ha diretto la sfida tra Cagliari e Cittadella di Coppa Italia. L’arbitro Uefa e Fifa dal 2019 è diventata cosi la prima donna della storia del calcio italiano a dirigere una partita ufficiale di una società di massima serie.