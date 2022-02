Il grande cinema protagonista ad Agropoli

Ad Agropoli cinque appuntamenti alla scoperta del grande cinema. Da domani, mercoledì 9 febbraio, prenderà il via un Cineforum presso il cineteatro Eduardo De Filippo. L’iniziativa, promossa dall’amministrazione comunale di Agropoli, è stata organizzata dalla Mekané Produzioni.

Cinque le proiezioni, tutte ad ingresso gratuito. Si comincia domani con il film “Accattone”, un omaggio a Pier Paolo Pasolini nell’anno del centenario della sua nascita. Mercoledì 23 febbraio, invece, sarà proposto “Un uomo perbene”, pellicola del 1999 per la regia di Maurizio Zaccaro. Il film ripercorre la vicenda giudiziaria che vide sfortunato protagonista il presentatore tv Enzo Tortora.

Tre gli appuntamenti del mese di marzo: si inizia il 9 con “Malala” (2015 – Davis Guggenheim); il 23 marzo la proiezione di “L’uomo del labirinto” (2019 – Donato Carrisi); in conclusione, il 13 aprile, “L’inchiesta” (1986 – Damiano Damiani).

Il cineforum avrà inizio alle ore 20 (unico spettacolo). Per l’accesso al cinema, come da disposizioni governative, è necessario essere in possesso di green pass e indossare la mascherina FFP2.

«Quando abbiamo scelto riattivare il nostro cineteatro, immaginavamo una struttura aperta quotidianamente e non solo in occasione degli spettacoli teatrali e delle proiezioni dei nuovi film in uscita» ha spiegato il sindaco Adamo Coppola. «Il cineteatro deve poter vivere ogni giorno, diventare la casa di eventi, mostre ed altri appuntamenti culturali. Il cineforum organizzato in collaborazione con la Mekané Produzioni è soltanto una prima iniziativa messa in campo per tutti gli amanti del grande cinema».