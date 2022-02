Covid-19: ecco tutti gli appuntamenti con gli open day nel Cilento

CILENTO. Accelera sempre di più la campagna vaccinale, per l’inoculazione del vaccino anti Covid-19. Tanti, infatti, sono i Comuni del Cilento che stanno organizzando degli open day per ricevere la prima, seconda e terza dose.

La settimana scorsa, il Comune di Agropoli, aveva organizzato una giornata dedicata, esclusivamente, a chi aveva il green pass in scadenza o scaduto e ora sono in programma altre sedute per ricevere il vaccino senza alcuna prenotazione.

Da oggi, infatti, riprenderanno gli open day presso il Centro vaccinale di Via Taverne. Sarà possibile sottoporsi all’inoculazione, ogni Martedì e Venerdì, dalle ore 16:00 alle 19:00.

Gli appuntamenti senza prenotazione, proseguiranno, anche nel Comune di Giungano.

L’appuntamento è per sabato 12 febbraio presso l’ambulatorio del Dottore Raffaele Nappi, sito in piazza Vittorio Veneto, a pochi passi dal municipio. L’iniziativa, promossa dal sindaco Giuseppe Orlotti e dal distretto sanitario, permetterà di velocizzare la campagna vaccinale in paese.

Sarà possibile sottoporsi all’inoculazione di prime, seconde e terze dosi del vaccino Moderna, dalle ore 9:30 alle ore 14:00.

Anche presso il Centro vaccinale, Poliambulatorio di Vallo della Lucania, sono previsti diversi appuntamenti con gli open day:

° Martedì 8 febbraio

° Venerdì 11 febbraio

° Venerdì 18 febbraio

° Venerdì 25 febbraio

Le persone, convocate che desiderano sottoporsi a vaccinazione, potranno recarsi presso il centro dalle 15:00 alle ore 18:30.

Per quanto riguarda il Comune di Castellabate, gli appuntamenti presso il Centro Vaccinale, per ricevere la dose di vaccino, seguirà il seguente calendario:

° Venerdì 11 febbraio

° Lunedì 14 febbraio

° Lunedì 21 febbraio

° Lunedì 28 febbraio

Sarà possibile sottoporsi all’inoculazione, dalle ore 15:00 alle ore 19:00. Per le vaccinazioni pediatriche, invece, non sono previsti open day, ma si procederà con la sola convocazione, presso l’Ospedale Civile di Agropoli.

Si ricorda che per sottoporsi a vaccinazione, basterà presentarsi all’appuntamento, senza alcuna prenotazione, ma solo muniti di tessera sanitaria.