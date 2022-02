Stop mascherine all’aperto, ma solo in zona bianca

Da venerdì prossimo sarà possibile passeggiare a volto scoperto e andare a ballare (ma solo con il Green pass rafforzato e con una capienza del locale limitata al 50 per cento). Dall’11 febbraio addio mascherine, ma solo nelle tre regioni oggi ancora bianche (Umbria, Basilicata e Molise). Per tutte la altre però il traguardo non è lontano, anche se all’interno del governo il dibattito è ancora in corso.

Ma è probabile che presto, già a marzo, lo stop alle mascherine all’aperto, laddove non vi siano assembramenti, possa essere varato come fatto da altri Paesi.

Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ospite di Sky Tg 24, ieri ha spiegato: «Al chiuso le mascherine continueranno a essere necessarie. Ma vorrei ricordare che in passato, quando abbiamo sospeso l’obbligo all’aperto, abbiamo sempre detto che comunque bisogna portare con sé le mascherine, in modo da essere pronti a indossarle se ci si ritrova in luoghi affollati e dunque a rischio».

Da venerdì inoltre le discoteche potranno riaprire, ma solo con le regole che erano state fissate nel protocollo approvato dal Comitato scientifico: capienza al 50 per cento, Green pass rafforzato (dunque vanno a ballare solo i vaccinati o coloro che hanno superato le infezioni) e mascherine sempre indossate, salvo quando si è in pista.