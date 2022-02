Montano Antilia: arrivano le fototrappole contro gli incivili

MONTANO ANTILIA. Più sicurezza sul territorio con l’installazione di foto trappole, questa l’intenzione dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Luciano Trivelli.

Via Foresta, all’altezza del cimitero di Montano capoluogo, è stata individuata l’aria per il posizionamento dell’impianto; al fine di prevenire e reprimere fenomeni di degrado urbano segnalati in zona, come l’abbandono di materassi, elettrodomestici, e altro materiale ingombrante; nonchè di svolgere controlli volti ad accertare e quindi sanzionare, le violazioni in materia ambientale.

Fototrappole, ecco come funzionano

Le fototrappole, sono strumenti molto efficaci per il monitoraggio della fauna selvatica; si attivano con un sensore di movimento e riescono ad acquisire immagini infrarosse anche in notturno.

Nello specifico, l’Ente, vuole contrastare il degrado ambientale e il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti, lasciati in modo selvaggio, lungo le strade.

Il commento

“E’ nostra intenzione, salvaguardare l’ambiente e garantire una qualità di vita migliore per i nostri cittadini. L’impianto delle foto trappole, servirà sicuramente a prevenire e contrastare diversi fenomeni di abbandono selvaggio, segnalato nel nostro comune; ad individuare i responsabili degli abusi”– così fano sapere da palazzo di città.