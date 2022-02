L’Almanacco del 7 Febbraio 2022

Almanacco del 7 Febbraio 2022:

Santi del giorno: San Teodoro (Soldato e Martire)

San Riccardo (Re degli Inglesi)

Sant’Egidio Maria di San Giuseppe (Francesco Pontillo – Professo Frate Minore)

San Guarino di Palestrina (Vescovo)

San Mosè I Eremita e vescovo dei Saraceni

San Partenio (Vescovo di Lampsaco)

San Patendo (Vescovo)

Etimologia: Teodoro, sinonimo di Doroteo e Teodosio, tutti con la stessa etimologia, è un nome di chiare origini greche. Il nome originario è Theodoros, composto di Theo, “dio”, e Doron, “dono”. Il significato che ne risulta è “dono di Dio”.

Proverbio del giorno:

Gennaio e febbraio mettiti il tabarro.

Aforisma del giorno:

Non ti abbandonare alla tua passione, perché non ti strazi come un toro furioso; divorerà le tue foglie e tu perderai i tuoi frutti, sé da renderti come un legno secco. (Siracide)

Accadde Oggi:

1914 – Charlot debutta al cinema: Agli albori del mito di Hollywood, nelle sale vennero proiettate per la prima volta le avventure di un maldestro e adorabile vagabondo; di lì a poco sarebbe entrato nei cuori di tutti, diventando un’icona della storia del cinema e la principale fonte d’ispirazione per i più grandi “maestri del sorriso”.

1940 – La Disney lancia Pinocchio al cinema: A poco più di due anni dallo strepitoso successo di Biancaneve e i sette nani, Walt Disney portò nelle sale americane il suo secondo lungometraggio, ispirandosi al celebre romanzo di Carlo Collodi, dalla cui lettura il produttore rimase profondamente colpito.

Sei nato oggi? Hai una intelligenza aperta, versatile e la tua sete di cultura ti spinge ad un continuo miglioramento. Nel lavoro affronterai diversi cambiamenti e qualche difficoltà, ma poi i tuoi meriti verranno riconosciuti. In amore, a volte, per curiosità e desiderio di nuove esperienze ti cacci in situazioni difficili: solitamente ne esci grazie a improvvisi colpi di fortuna, ma un po’ di prudenza in più non guasterebbe.

Celebrità nate in questo giorno:

1952 – Vasco Rossi: Blasco e Komandante sono i suoi due soprannomi più popolari, ma per la storia del rock italiano, di cui è un protagonista di primo piano, è Vasco e basta. Emiliano di Zocca.

1812 – Charles Dickens: Riconosciuto come il più grande romanziere dell’età vittoriana e il fondatore del romanzo sociale, i suoi libri sono tra i grandi classici della letteratura mondiale.