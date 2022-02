Elezioni a Pisciotta, Marsicano: no a lista unica

PISCIOTTA. Una lista unica in vista delle prossime amministrative? Il gruppo di minoranza “Una mano per Pisciotta” dice “no”. E’ quanto dichiara in una nota il capogruppo Aniello Marsicano che dà la sua versione dei fatti sulle voci relative a tentativi di accordi in corso. “Alcuni mesi fa abbiamo avuto la proposta di sederci ad un tavolo al fine di fare una lista unica – spiega – per la nostra visione della politica tale proposta era irricevibile per forma, contenuto e tempistica”.

Dopo il rifiuti, però, come si legge in un manifesto rivolto ai cittadini firmato da Marsicano “la propaganda filogovernativa è entrata nelle nostre case cercando di corrompere gli animi di mogli, fratelli, cugini, amici con la tiritera che il paese versa in condizioni critiche e il dott. Aniello Marsicano per ambizione personale rifiuta il dialogo”.

“La mia ambizione – prosegue il capogruppo di minoranza – era e resta quella di cambiare Pisciotta. La mia idea di futuro è quella di un paese dove esiste una maggioranza che amministra e una minoranza che verifica e controlla, un paese dove esiste l’alternanza e non le dinastie triennali e quarantennali, dove esiste la meritocrazia e non la parentocrazia”.

“Mi siederò a quel tavolo solo per la serenità familiare di alcuni amici e per ascoltare le parole di coloro che in 40 anni di amministrazione hanno portato il paese sull’orlo del baratro ed oggi, invece di farsi da parte, propongono di fare la lista unica”, conclude Aniello Marsicano che invita ad un confronto pubblico sul tema.