Santa Marina: lavori di messa in sicurezza dell’edificio scolastico, i dettagli

SANTA MARINA. L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Giovanni Fortunato, programma lavori di messa in sicurezza dell’edificio scolastico sito nel capoluogo in Via Santa Croce; mediante la demolizione e la ricostruzione.

Il programma dei lavori, prevede una spesa complessiva pari a € 999.937,00; di cui € 786.113,53 per lavori e € 213.823,47 di somme messe a disposizione.

Il Comune di Santa Marina, è stato individuato come assegnatario del fondo pari a € 41.000,00, dal bando del Ministero dell’Interno; per la redazione del progetto esecutivo circa la ricostruzione del nuovo edificio scolastico.

“La progettazione del nuovo edificio, con delocalizzazione dell’immobile, si rende necessario, alla luce di un futuro aumento del numero di studenti. E’ nostra intenzione, quindi– evidenziano da palazzo di città- garantire una maggiore sicurezza ai ragazzi, donando loro una struttura adeguata e con tutti i servizi necessari”.