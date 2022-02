La ricetta: pasta e cavolfiore al forno

Un piatto tipicamente invernale che viene preparato in diversi modi ma sempre ottimo. Un piatto povero per costi e veloce nella preparazione ma dalle spiccate proprietà nutrizionali: povero per calorie ma ricco di fibre si distingue per le elevate quantità di potassio, vitamina C, calcio e magnesio contenuti nel cavolfiore.

Gli ingredienti

Per 4 persone ci occorreranno, 400 gr di mezze maniche rigate, 700 gt di cavolfiore, uno spicchio d’aglio, 120 gr di cacio grattugiato, circa 150 gr di scamorza affumicata, olio evo e sale q.b.

Procedimento

Iniziamo a pulire il cavolfiore tenendo per la preparazione di questo piatto solo le cimette che laveremo accuratamente sotto acqua fredda corrente e tufferemo in acqua salata bollente. Lasciamo cuocere per circa 15 minuti e poniamo in un colapasta.

Nella stessa acqua lessiamo anche la pasta ma scoliamo a metà cottura. In una padella facciamo imbiondire uno spicchio d’aglio in un fondo di olio evo e portiamolo via, adesso saltiamo le cimette di cavolfiore per circa 5 minuti a fiamma vivace e amalgamiamo alla pasta insieme al cacio grattugiato.

Mettiamo la pasta condita in una teglia e posizioniamo in superficie le fettine di scamorza, irroriamo con dell’olio evo e mettiamo in forno a 220° per circa 20 minuti. Il nostro piatto è pronto per essere servito ben caldo e filante accompagnato da un buon bicchiere di vino rosso locale.