Castellabate: rinviata l’apertura della mensa scolastica

“Il Sindaco Marco Rizzo, in accordo con la dirigente scolastica Gina Amoriello, per la situazione delicata attuale, ha disposto la sospensione del servizio di mensa scolastica dal giorno 7 Febbraio al giorno 11 Febbraio 2022 (compreso)”. È quanto emerge in una nota diffusa dal Comune di Castellabate.

La mensa è ormai chiusa da diverse settimane e neanche la prossima verrà riattivata. Ciò in ragione dell’emergenza covid in atto.

Lo stesso provvedimento interessa anche il Comune di Agropoli dove pure il servizio di refezione scolastica dovrebbe riprendere tra una settimana.