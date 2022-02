Sp18: il Comune di Rofrano, punta a contributi per la messa in sicurezza

ROFRANO. L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Nicola Cammarano, ha approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica per i lavori di messa in sicurezza e ripristino; a seguito di dissesti idrogeologici della SP18 Rofrano- Laurito.

Il progetto per la Sp18

Nello specifico l’Ente, ha scelto di partecipare alla manifestazione d’interesse per ricevere contributi; al fine di intervenire con lavori di messa in sicurezza in seguito al dissesto idrogeologico.

Con la progettazione si intende intervenire lungo l’intero sviluppo dell’infrastruttura al fine di ristabilire condizioni di sicurezza per la circolazione veicolare; garantire l’incolumità dei cittadini, in quanto, allo stato attuale nonostante i continui interventi, la strada presenta tratti instabili caratterizzati da continui cedimenti e avvallamenti.

Il progetto dei lavori, avrà un costo complessivo pari a € 8.913.649,23; di cui € 6.201.622,33 per lavori e € 2.712.026,90 di somme messe a disposizione.

L’intervento si rende necessario, in quanto, il tratto stradale che collega i Comuni di Rofrano e Laurito (SP18), ha una lunghezza di circa 10km; rappresenta l’unica via di comunicazione tra i due territori comunali; costituisce un’arteria fondamentale per i collegamenti con Vallo della Lucania, per usufruire di servizi essenziali come: ospedale, scuole, attività commerciali.

Il commento

“E’ nostra intenzione procedere alla messa in sicurezza per ridurre il disagio e il pericolo per la circolazione veicolare; tenendo conto che, negli ultimi tempi, sono stati adottati provvedimenti tampone; disponendo apposita segnaletica per il restringimento della carreggiata e, spesso, anche la chiusura al traffico”– così fanno sapere da palazzo di città.