Riqualificazione aree degradate: il Comune di Ceraso programma interventi

CERASO. L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Aniello Crocamo, intende programmare interventi per la riqualificazione delle aree degradate e la realizzazione di un parco giochi per bambini.

Nello specifico, il Comune di Ceraso, parteciperà all’avviso pubblico di manifestazione d’interesse, indetto dall’Ente Parco Nazionale Cilento, Vallo di Diano e Alburni.

Il programma

Il progetto si inserisce in un programma volto alla riqualificazione ambientale e la valorizzazione dell’Area protetta, individuando una serie di azioni tese a migliorare la qualità di vita dei cittadini.

Il commento

“Questi interventi si rendono necessari, non solo in un’ottica di riqualificazione ambientale; migliorare la vita di tutti i residenti e di chi visita il nostro paese– evidenziano da palazzo di città– ma anche per venire incontro alle esigenze delle famiglie che hanno dei bambini; creare per loro degli spazi adeguati e vivibili, sempre con una particolare attenzione, a rispondere a tutte le esigenze”.