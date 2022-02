Il Cilento piange altre due vittime del Covid. È deceduto un 87enne di Vallo Della Lucania ricoverato all’ospedale di Agropoli. L’uomo era ospite di una RSA. Qui sarebbe avvenuto il contagio. In seguito all’aggravarsi delle condizioni di salute è stato trasferito in ospedale, dove purtroppo i medici non hanno potuto far nulla.

A Roma, invece, si è spenta una ex infermiera del San Luca. La donna era in pensione da anni ma era rimasta nel cuore di tutti. Era originaria di Castelnuovo Cilento.

La notizia della sua morte si è subito diffusa in paese; grande il cordoglio di quanti la conoscevano.