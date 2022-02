Vibonati: buoni spesa a sostegno di famiglie in difficoltà

Il Comune di Vibonati, retto dal sindaco Manuel Borrelli, ha indetto un avviso pubblico recante: sostegno alle famiglie in difficoltà, attraverso solidarietà alimentare.

Per l’erogazione del beneficio, sono individuate due fasce di ISEE:

° FASCIA 1– ISEE da € 0,00 fino a € 4.000,01 a € 8.000,00 buono spesa da € 50,00 per ogni componente del nucleo familiare

° FASCIA 2– ISEE da € 4.000,01 fino a € 8.000,00 buono spesa da € 40,00 per ogni componente del nucleo familiare.

Il buono spesa, consentirà l’acquisto di prodotti alimentari di prima necessita, escluse bevande alcoliche, saranno utilizzabili esclusivamente negli esercizi commerciali di Vibonati che hanno aderito all’iniziativa.

Per essere ammessi alla richiesta, bisognerà essere residenti nel Comune di Vibonati, attestazione ISEE ordinario in corso di validità non superiore ad € 8000,00 e per gli stranieri, non appartenenti all’Unione Europea, dovranno essere in possesso del permesso di soggiorno o carta di soggiorno.

Le domande di partecipazione al bando, dovranno essere presentate entro e non oltre le ore 12:00 del 7 febbraio 2022; le richieste potranno essere consegnate a mano presso l’Ufficio Protocollo, dal lunedì al venerdì dalle 10:00 alle 12:00, tramite posta certificata all’indirizzo comunevibonati@legalmail.it

Il modulo è ritirabile presso il Comune di Vibonati o scaricabile dal sito dell’Ente.

“Come amministrazione, siamo vicini alle famiglie che versano in uno stato di bisogno economico, aggravato sicuramente dall’emergenza Covid. Erogheremo, quindi un sostegno, tramite buoni spesa alimentari, per offrire un aiuto concreto”– così fanno sapere da palazzo di città.