Conferenza sindaci del Ds70: ecco il nuovo presidente

SESSA CILENTO. Il sindaco Gerardo Botti eletto presidente della Conferenza dei Sindaci del Distretto Sanitario 70 dell’Asl Salerno. Le elezioni si sono tenute ieri ad Agropoli. La nomina di Botti è avvenuta all’unanimità, dopo la proposta da parte dei presidente delle Comunità Montane del Territorio. Insieme a lui, individuati come consiglieri delegati il sindaco di Torchiara, Massimo Farro, di Stio, Natalino Barbato, di Vallo della Lucania Antonio Sansone e di Cuccaro Vetere Aldo Luongo.

Botti succede ad Adamo Coppola, sindaco di Agropoli, al vertice del comitato in quanto rappresentante del comune più popoloso del Distretto Sanitario.

A partecipare all’assemblea, oltre ai sindaci dei 36 comuni del Distretto Sanitario, anche i rappresentanti dell’Asl, questi ultimi senza potere di voto.

Gerardo Botti si è detto onorato per il nuovo incarico e ha ringraziato per la nomina avvenuta all’unanimità. «Se mi sono messo a disposizione – ha spiegato – è perché credo nelle potenzialità di questo territorio».

«Il nostro ruolo sarà importante in una fase di riorganizzazione della sanità che certamente ci vedrà protagonisti – ha aggiunto – qui ci giochiamo il futuro e tutti insieme dobbiamo concorrere per ridurre le problematiche e garantire i livelli essenziali di assistenza sanitaria in realtà che sono molto eterogenee». «Se vogliamo bene alla nostra terra è importante agire in maniera condivisa», ha concluso.

L’elezione arriva dopo un altro importante riconoscimento di cui lo scorso 28 gennaio il primo cittadino di Sessa Cilento è stato insignito: il Titolo Onorario di Primario Emerito della Fondazione Giovanni Pascale di Napoli. Gerardo Botti è stato infatti Direttore Scientifico dell’Istituto Pascale fino allo scorso anno quando ha poi scelto di candidarsi alle Amministrative lasciando così, anticipatamente, il prestigioso incarico.