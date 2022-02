Commissariato ad Agropoli, FdI: “tutto merito nostro”

“Il circolo di Fratelli d’Italia di Agropoli saluta l’apertura di un Commissariato di Polizia in città che, insieme alla compagnia dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, garantirà maggiore sicurezza per i cittadini. Nel contempo ricorda come da sempre la Destra Agropolese sia stata attiva in tal senso”. Inizia così una nota di Fratelli d’Italia.

“È notorio infatti l’interessamento, sin dalle prime battute, del nostro leader Onorevole Edmondo Cirielli, Questore della Camera dei Deputati”, proseguono da Fratelli d’Italia.

“Da ultimo un suo intervento, nel settembre del 2021, per sollecitare l’impegno del sottosegretario di Stato, on. Nicola Molteni, è stato decisivo per la definitiva attuazione della pratica del Ministero degli Interni”, concludono.