Nuovo serbatoio a Capaccio Capoluogo

“Diamo il via oggi alla costruzione di un nuovo serbatoio idrico in località Castagneto”. Così il sindaco di Capaccio Paestum Franco Alfieri, che questa mattina ha dato il via alle opere.

“Durante la campagna elettorale, ricordo che tra le tante cose che più provocavano rabbia e suscitavano attesa tra i cittadini c’era il problema idrico a Capaccio Capoluogo – ha spiegato il primo cittadino- Noi lo abbiamo affrontato da subito con determinazione e semplicità: abbiamo operato sulla rete idrica esistente compiendo più di cento riparazioni. Ma quella che parte oggi è la realizzazione di un’opera necessaria che porta alla risoluzione definitiva del problema”.

“Questo cantiere continua a testimoniare e a certificare che la nostra amministrazione mantiene gli impegni”, ha concluso Alfieri.