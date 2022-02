New Basket Agropoli Paestum, vittoria al secondo supplementare

Vittoria al 2° supplementare per la New Basket Agropoli contro BC Irpinia col punteggio di 92-93. La squadra di coach Lepre riscatta la sconfitta contro Benevento e centra 2 punti preziosi sul difficile campo irpino nella 14° giornata di andata. Con questo successo i delfini salgono a quota 12 punti, mentre Irpinia resta a 8 punti in classifica. Una partita molto emozionante tra le due compagini fin dal 1° quarto, con i padroni di casa che tentano di allungare, ma Agropoli recupera il parziale e chiude la prima frazione sul 21-21. Nel 2° quarto, Irpinia si affida alle ottime percentuali da 3, mentre i cilentani giocano in transizione e trovano tiri aperti.

Il primo tempo si chiude sul 42-41 per gli irpini. Nel secondo tempo, i ragazzi di coach Lepre piazzano un break, ma i padroni di casa approfittano di qualche amnesia difensiva degli ospiti e recuperano fino al 57-61. Nei 10’ minuti finali, la New Basket tenta nuovamente l’allungo decisivo ma Irpinia è impeccabile dall’arco e nei secondi finali, grazie a degli errori dei cilentani riesce a trascinare la partita ai supplementari. Nel primo supplementare i due team giocano sul filo dell’equilibrio e non basta il 1° supplementare per decretare un vincitore.

Nel 2° supplementare è la New Basket Agropoli Paestum a centrare il massimo risultato grazie a una grande prova di squadra. Il risultato finale è di 92-93. Queste le parole di coach Lepre a fine match: ”E’ stata una partita molto combattuta, era importante per noi vincere per risollevare il morale dopo la partita con Benevento. Abbiamo regalato la possibilità di rientrare in partita, con due leggerezze nel finale. Non siamo abili nel chiudere le partite quando siamo in vantaggio, ma comunque è stata una prestazione di orgoglio, siamo stati in gara fino alla fine. Abbiamo tirato con percentuali basse, concedendo canestri facili. Stiamo lavorando per integrare i nuovi arrivi, stasera eravamo anche più corti nelle rotazioni per l’infortunio di Niang. Fondamentale aver centrato la vittoria, domenica ci aspetta un’altra trasferta a Rende, altra partita fondamentale in questo campionato cosi combattuto ed equilibrato”.

Tabellini

New Basket Agropoli Paestum

Farese 11, Pekic 18, Lepre 12, Borrelli 16, Dell’Omo 19, Mavric 14, D’Urzo, Norci 3, Bevilacqua. Coach: Lepre

BC Irpinia

Del Regno, Cavaliere 2, Iannicelli, De Blasi, Sabatella, Ferrara 22, Barraz 7, Kuburovic 19, Mazzarese 9, Spagnuolo, Mikalajunas 33. Coach: Marzullo