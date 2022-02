Isa Danieli e Giuliana De Sio in scena ad Agropoli

Venerdì 4 Febbraio, alle ore 20:45, approda al De Filippo di Agropoli uno degli spettacoli di maggior successo delle ultime stagioni teatrali, “Le signorine” di Gianni Clementi, interpretato da due straordinarie attrici, Isa Danieli e Giuliana De Sio, dirette da Pierpaolo Sepe.

La storia

Due sorelle zitelle e zoppe, offese da una natura ingenerosa, gestiscono una storica merceria nel centro di Napoli e trascorrono la propria esistenza in uno scambio continuo di accuse reciproche. Il loro negozietto è ormai circondato da empori cinesi e fast food mediorientali: si accorgono di come la città e il mercato stiano cambiando. La loro vita scorre di giorno in giorno monotona e ripetitiva: tra la casa e la merceria, sempre loro due. Rosaria risparmia da sempre facendone una ragione di vita, Addolorata vorrebbe godere del denaro e vivere una vita più piena e vivace. Tra discussioni continue, ricordi d’infanzia e gesti d’affetto, la vita delle due sorelle scorre nella monotonia. All’improvviso i soliti schemi vengono rotti da un evento inaspettato che cambia le cose.

Tra caloriferi troppo accesi, inviti a nozze da evitare, la pasta economica alle vongole fujute (una pasta senza vongole, perché sono fuggite) e cartomanti televisivi (la voce del mago è di Sergio Rubini), Le signorine regalano al pubblico due ore di teatro di qualità e allegria in cui non ci si annoia neanche un minuto.

Informazioni utili

Informazioni al 324 7879696. Lo spettacolo è il sesto in abbonamento della stagione teatrale 2021/2022 diretta da Pierluigi Iorio. Il botteghino del teatro è aperto il giorno dello spettacolo, dalle 10:30 alle 12:30 e dalle 17:30 fino a inizio spettacolo. È possibile acquistare on line scegliendo il proprio posto al seguente link: https://www.vivaticket.com/it/biglietto/le-signorine/171436