Una cilentana “regina di fiori” a Sanremo

È ancora Teresa Massanova la regina dei fiori di Sanremo. Per il quinto anno consecutivo la giovane wedding planner e designer originaria di Sessa Cilento, torna a impreziosire con le sue creazioni gli spazi del Festival. Titolare dell’agenzia Class Eventi, Teresa Massanova ha lavorato con grinta e determinazione al raggiungimento di questo importante traguardo.

Se già negli anni scorsi aveva curato l’allestimento del roof di Casa Sanremo (l’esclusivo salotto che ospita tutti gli eventi collaterali al Festival), quest’anno la giovane artista cilentana ha visto crescere il proprio compito. Le sue raffinate creazioni floreali, infatti, sono state scelte per incorniciare lo spot di Plenitude – Eni gas e luce girato da Amadeus e in onda per tutta la durata del Festival.

Ma per Teresa Massanova il vero successo di questa edizione è sicuramente il green carpet all’esterno del teatro Ariston, passaggio obbligato per tutti gli artisti e i cantanti in gara. Una distesa verde, realizzata con tre diverse varietà di pitosforo e costellata da ortensie gialle; così la designer cilentana ha firmato quella che per giorni sarà la promenade più fotografata d’Italia .

“Mi sembra un sogno – ha dichiarato la wedding planner – Vedere tutti i cantanti sfilare sul mio green carpet è un’emozione grandissima. Ho lavorato sodo per arrivare fin qui, ma devo ringraziare il patron di Casa Sanremo, Vincenzo Russolillo, per aver creduto in me e avermi affidato un lavoro così importante. Quando ho saputo che sarebbe toccato a me, ho pianto una notte intera.”

Un grande orgoglio non solo personale, ma di tutta la comunità di Sessa Cilento dove Teresa Massanova è tornata a risiedere da qualche tempo e da dove continua a esportare colori, profumi, bellezza.