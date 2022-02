L’Almanacco del 2 Febbraio 2022

Almanacco del 2 Febbraio 2022:

Santi del giorno: San Burcardo di Würzburg (Vescovo)

San Flosculo (Floscolo) di Orleans (Vescovo)

Sant’Adeloga di Kitzingen (Badessa)

Santa Giovanna de Lestonnac

Etimologia: Biagio, il latino “Blasius” era già attestato come cognomen nel III secolo a.C. Deriva certamente da “blaesus”, “balbuziente”. Grazie ad alcuni santi il cui culto popolare si sviluppò sin tra le prime comunità cristiane, si è presto diffuso in tutta Italia.

Proverbio del giorno:

Se febbraio non febbreggia, marzo campeggia.

Aforisma del giorno:

Vanità è aspirare a vivere a lungo, e darsi poco pensiero di vivere bene. Vanità è occuparsi soltanto della vita presente e non guardare fin d’ora al futuro. Vanità è amare ciò che passa con tutta rapidità e non affrettarsi là, dove dura eterna gioia. (T. da Kempis)

Accadde Oggi:

2007 – L’ispettore Raciti vittima del tifo violento: Morire a quarant’anni compiendo il proprio dovere nell’arginare la violenza e la barbarie che inquinano da sempre lo sport. E’ il tragico destino cui andò incontro un poliziotto catanese, padre di due figli, colpevole di trovarsi a prestare la propria attività di servizio d’ordine, in un maledetto venerdì di febbraio.

1922 – Pubblicato l’Ulisse di Joyce: Caposaldo della letteratura del Novecento e opera cruciale nella nascita del romanzo moderno, l’Ulisse di James Joyce venne pubblicato a Parigi dalla libreria “Shakespeare and Company”, luogo d’incontro di scrittori e artisti del calibro di Ernest Hemingway e Francis Scott Fitzgerald.

Sei nato oggi? Caratterizzato da uno spiccato senso pratico, metti le tue energie al servizio della carriera e degli affari. Il risultato è generalmente ottimo. Il tuo attaccamento al danaro però, a volte un po’ eccessivo, può crearti dei problemi in famiglia e con il partner. Se sarai più generoso verrai ricompensato da un clima più disteso e sereno.

Celebrità nate in questo giorno:

1882 – James Joyce: Tra i massimi scrittori del Novecento, con la sua rivoluzione stilistica aprì la strada al modernismo letterario. Irlandese di Dublino, rimase sempre legato alla sua terra.

1977 – Shakira: Star del pop latino, è una delle artiste più sexy della musica internazionale e la sua “sensualità innocente” ha conquistato anche lo scrittore conterraneo e premio Nobel, Gabriel Garcia Marquez.

1959 – Gabriella Golia Volto storico della TV commerciale degli anni Ottanta e Novanta, in cui ha lavorato soprattuto come annunciatrice, oltre che come conduttrice e attrice. Nata a Milano.

1936 – Carlo Delle Piane: Da giovanissimo protagonista della commedia all’italiana degli anni Cinquanta e Sessanta è passato, in età adulta, a un genere più impegnato guadagnando consensi e riconoscimenti.

Scomparsi oggi:

1995 – Fred Perry: Nato a Stockport (Inghilterra) e morto a Melbourne (Australia) nel 1995, è stato un tennista vincitore del torneo di Wimbledon per tre volte (1934, 1935 e 1936). Frederick John Perry (questo il suo nome completo) ha vinto anche altri cinque tornei del Grande Slam. Ha giocato pure a tennistavolo, diventando campione mondiale nel 1929.

1996 – Gene Kelly: Nato a Pittsburgh, in Pennsylvania, il vero nome era Eugene Curran Kelly, ma come attore, ballerino e coreografo di musical era conosciuto semplicemente come Gene Kelly. Fin dal primo film For Me and My Gal (1942), accanto a Judy Garland, si presentò come un talento della danza, unendo alle doti atletiche quelle canore e recitative. Nel 1946 sfiorò l’Oscar come miglior attore per il ruolo da protagonista in Due marinai e una ragazza, insieme a Frank Sinatra.