Incidente sulla Cilentana, auto contro cinghiale

Attimi di paura questa sera sulla Cilentana. Una utilitaria che viaggiava sulla superstrada, nei pressi della Diga Alento, è rimasta coinvolta in un incidente provocato da un cinghiale. L’automobilista ha visto spuntare l’animale all’improvviso e non è riuscito ad evitarlo.

L’ungulato è morto sul colpo mentre la macchina ha riportato danni alla parte anteriore.

Non è il primo incidente provocato da cinghiali sulla Cilentana, già altri episodi sono stati registrati nei mesi scorsi, nei pressi degli svincoli di Agropoli e Perito.

Sul luogo del sinistro le forze dell’ordine e il personale dell’Anas per la rimozione della carcassa e la messa in sicurezza della strada. Necessario anche l’intervento di un carroattrezzi. Per fortuna per l’automobilista nessuna grave conseguenza.