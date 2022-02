Allarme furti ad Agropoli e Capaccio

Allarme furti a Capaccio e Agropoli. In quest’ultimo comune nella sola giornata di lunedì una serie di colpi è stata messa a segno. I malviventi hanno agito prevalentemente sulla collina San Marco, zona periferica ma residenziale, riuscendo a svaligiare indisturbati quattro diverse abitazioni.

Allarme furti ad Agropoli

Un piano studiato nei minimi dettagli e messo a segno in due ville private e due appartamenti ubicati tra Via Mozart, Via Vienna e Via della Lanterna.

Il raid ha creato non poco allarmismo tra i residenti, preoccupati ora della possibilità di subire altri furti. Con ogni probabilità ad agire è stata una banda ben organizzata che sapeva bene dove e come agire per portare via il consistente bottino.

I quattro furti sono stati studiati a tavolino visto che, negli immobili presi di mira, al momento dei colpi non vi era nessuno. I ladri hanno agito nel primo pomeriggio riuscendo ad entrare nelle abitazioni che probabilmente già sapevano essere disabitate, in pratica conoscevano bene le abitudini dei proprietari.

Solo in serata quando le famiglie sono rientrate hanno potuto far scattare l’allarme. I titolari si sono ritrovati dinanzi all’amara realtà. Le case completamente svaligiate. I malviventi hanno sottratto denaro ed oggetti preziosi. Davanti agli occhi dei proprietari anche il disastro causato dai malviventi che hanno rovistato dappertutto, arrecando non pochi danni.

I furti a Capaccio Paestum

Non troppo diversa la situazione a Capaccio Paestum. Sono tre i furti segnalati a Capaccio Capoluogo. Questa settimana i malviventi sono entrati in un appartamento incuranti della presenza dei proprietari.

Sul caso indagano i carabinieri della Compagnia di Agropoli, diretti dal Capitano Fabiola Garello.

L’ondata di furti preoccupa i residenti. Da più parti si chiedono più controlli. Certo l’area è vasta. È difficile pattugliare costantemente il vasto territorio di competenza da parte delle varie forze dell’ordine.