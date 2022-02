Agropoli: conclusa la campagna tesseramento di AltroSpazio

Alla vigilia delle amministrative comunali 2022, ad Agropoli si respira un clima di fermento, all’interno del quale la pluralità di candidati a sindaco fa emergere tutto il protagonismo degli amministratori locali ed il poco affetto verso un territorio che merita di piegare le proprie volontà, di fronte al bene comune.

A dare il buon esempio, i giovani di AltroSpazio, realtà giovanile attiva sul territorio. A dimostrarlo il fatto che la famiglia di AltroSpazio cresce sempre di più. Ai vertici, di questa Associazione di Promozione Sociale, nata solo un anno fa, il Presidente Niccolò Di Luccio e il suo vice, Nicola Di Matteo.

Tre i filoni tematici sui quali per un anno li abbiamo visti battersi: cultura, ambiente e sociale. Oltre al confermato successo di Spaziale, sono stati impegnati e lo sono ancora in campagne di sensibilizzazione per la riapertura dell’Ospedale di Agropoli, la pulizia del Parco Pubblico e la vicinanza sociale a categorie fragili quali gli anziani e i contagiati da Covid che affrontano da soli la malattia in Città.

Per tutto il mese di Gennaio, in un momento storico di sfiducia sociale e morale, i ragazzi non si sono persi d’animo mai e hanno aggregato intorno alla loro realtà, tantissime nuove figure giovanili locali: avvocati, fotografi, mediatori culturali, esperti di comunicazione etc… Sono tutti giovani formati ed impegnati nello sviluppo di attività culturali e sociali, che non potranno che giovare al nostro territorio.

“AltroSpazio nasce dall’esigenza di creare un altro spazio, diverso da quelli a cui abbiamo assistito fin’ora”

Queste le parole che ripete sempre Nicola a chi decide di seguirlo in questa avventura – quello che ci differenzia da tutti gli altri è la neutralità politica che non ci legherà mai ad un movimento politico in particolare – afferma inoltre.

Parole che lasciano un segno di speranza per il bene della comunità, nella loro costante e libera operosità.