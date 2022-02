Gelbison Femminile: ancora un successo per le rossoblù

Nel week-end da poco archiviato è tornata in campo la Gelbison Femminile, inserita nel girone B di Serie C di calcio a 5 a tinte rosa.

Gelbison Femminile: cilentane seconde nel gruppo B

Sorriso per la Gelbison Femminile che piega per 7-1 la Virtus Prometeo. Per le cilentane, guidate da Vincenzo Orrico, doppiette per Di Santi e Moscillo accompagnate sul tabellino dei marcaotri da Sellitto, Borrelli e Bosco. Rossoblù seconde con 25 lunghezze in classifica a -2 dalla prima piazza.

Nella Serie C del futsal nel gruppo A vince ancora il Progetto Sarno che regola per 8-1 i Falchetti: in rete per le sarrastre Mercogliano, Vicedomini e Cepparulo, doppietta, De Maio e Zoppo. Il quintetto di mister Vitter dopo dieci turni resta primo con 27 punti in graduatoria.



Nella Serie A2 vittoria per la Salernitana

Quindicesimo turno giocato tra le mura amiche per la Salernitana Femminile 1970, di coach Lanteri, che nel girone D di Serie A2 di calcio a 5 regola di misura il Segato. Termina 4-3 con le ospiti avanti con Fontela mentre il pari arriva con Enrica Giugliano in rete due volte prima del 2-2 di Spanò che chiude il primo tempo.

Nella ripresa Antonia Giugliano porta avanti le locali marcando poi il momentaneo 4-2, le calabresi poi si rifanno sotto con Manti che accorcia le distanze. Il finale è apertissimo con il Segato bravo prima a difendersi per due minuti dopo il rosso a Florio e poi a cercare il pari con il portiere di movimento. A 3 secondi dalla fine la doccia gelata con il rigore in favore del Segato: Ianniello però abbassa la saracinesca chiudendo lo specchio a Foti. Le granata salgono a 25 punti al terzo posto in classifica.

Cede di misura la Vis Mediterranea Soccer



Nella Serie C di calcio ad 11 impegnata nella quindicesima giornata, l’ultima d’andata, la Vis Mediterranea Soccer, di scena sul campo del Trastevere. Sconfitta di misura per le ragazze di mister Valentina De Risi che cedono 1-0 alla quarta forza del girone C. A decidere la sfida con le trasteverine il goal sul gong finale di Eleonora Serao. Gialloblù pericolose nella prima frazione con Minella e nella seconda con Olivieri ma a tre minuti dal triplice fischio il diagonale dalla punta laziale non lascia scampo a Pascale. Il team di Siano resta cosi con 20 punti dopo le 14 gare giocate.

Fermo il torneo di Eccellenza



Week-end di sosta nel torneo di Eccellenza. La classifica, dopo undici turni, vede al comando la Salernitana di mister Mariano Turco con 31 lunghezze seguita a -6 dalla coppia Dream Team e Pegaso, undici di Pontecagnano guidato dal tecnico Michel Dorini, con Villaricca e Star Team Benevento leggermente più attardate. Nella prossima giornata, la dodicesima, in programma nel prossimo fine settimana la Salernitana riceve il Casalnuovo e la Nocerina il Villaricca mentre la Pegaso farà visita alla Polisportiva Aragonese.