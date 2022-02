Cilento, giustizia lumaca: il senatore Castiello incontra il Ministro

La chiusura del Tribunale Sala Consilina, le criticità che si registrano nel del Tribunale di Vallo della Lucania e i ritardi burocratici per l’avvio del Reparto Territoriale dei Carabinieri di Vallo dopo la promozione della locale Compagnia già approvata da tempo. Una serie di problematiche legate al mondo della giustizia nel territorio a sud di Salerno che questo pomeriggio saranno portate, dal Senatore Francesco Castiello, all’attenzione del Ministro della Giustizia, Marta Cartabia.

Un ennesimo tentativo da parte delle forze politiche per sollecitare l’intervento del Governo sulle difficoltà che si registrano nel Vallo di Diano a seguito della soppressione del Palazzo di Giustizia. Non va meglio nel Cilento dove la grave carenza di personale rende sempre più difficile portate avanti il lavoro del locale presidio di giustizia.

Il Senatore Castiello in diverse occasioni ha tenuto a ribadire che «non aprire il tribunale sarebbe un fallimento anche della classe politica. Un tribunale più piccolo – dice – che ne incorpora uno più grande è decisamente assurdo, bisogna recuperare i principi di ragionevolezza e proporzionalità, cardini della nostra Costituzione, che con la riforma del 2012 sono stati traditi. Bisogna assolutamente porre rimedio, dobbiamo smettere di far essere il Vallo di Diano e il Cilento la cerniera tra la Camorra e la Ndrangheta. Lo Stato non può lasciare il territorio in balia della criminalità organizzata. C’è, purtroppo, un eccesso di potere della burocrazia e mandare avanti battaglie di questo tipo diventa sempre più difficile. Noi faremo di tutto per portare avanti questa e tutte le cause che riguardano il nostro territorio».

Oggi Castiello si farà portavoce nell’incontro con il Ministro Cartabia anche delle gravi difficoltà che si registrano all’interno del Tribunale di Vallo. Nella giornata di ieri ha incontrato il Presidente Gaetano De Luca per un ulteriore confronto sulla questione da portate all’attenzione del rappresentante di Governo.

Carenza di Magistrati, difficoltà a chiudere i procedimenti penali ma soprattutto civili. Già in una precedente interrogazione parlamentare il Senatore Castiello aveva chiesto l’intervento del Ministro Cartabia sulla delicata e complicata vicenda ricevendo, nella dettagliata risposta, le rassicurazioni del Ministero nel garantire la piena funzionalità del Tribunale vallese.

Altra questione strettamente collegata è quella relativa all’attivazione del Reparto Territoriale dei Carabinieri di Vallo. L’iter burocratico sarebbe stato rallentato in attesa di aprire la nuova caserma pronta ormai da anni ma ancora non in funzione.