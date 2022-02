Castellabate, un concorso di idee per un marchio unico comunale

Il Comune di Castellabate ha indetto un concorso di idee per la realizzazione di un marchio unico comunale per la promozione turistica. Possono partecipare tutti i cittadini dell’Unione Europea che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e che godono di tutti i diritti civili e politici.Per partecipare occorre presentare istanza di partecipazione in carta libera indirizzata al Comune di Castellabate. Nell’istanza dovranno essere indicati:

• Dati anagrafici

• Domicilio

• Numero di telefono

• Eventuale mail

All’istanza dovranno essere allegati:

• Copia del documento di riconoscimento in corso di validità;

• Relazione descrittiva del marchio e del messaggio realizzati (MAX 2 facciate foglio a4);

• Messaggio slogan su foglio a4 a colori con l’indicazione dei colori utilizzati;

• Marchio su foglio a4 a colori con l’indicazione dei colori utilizzati;

• Marchio e messaggio slogan a colori su supporto informatico (Pen drive).

Le istanze dovranno pervenire entro e non oltre il 28 Febbraio 2022 in busta chiusa recante la scritta “CONCORSO DI IDEE PER IL MARCHIO DI PROMOZIONE TURISTICA” indirizzata al Signor Sindaco del Comune di Castellabate, presentate a mano all’Ufficio Protocollo o spedite a mezzo raccomandata a.r.La Commissione selezionerà una rosa di cinque idee progettuali che trasmetterà poi alla Giunta Comunale che tra queste sceglierà quella più idonea.

Al vincitore del concorso sarà corrisposto un premio di euro 500 erogato dal Comune di Castellabate. Per maggiori informazioni consultare il bando in allegato sul sito del comune di Castellabate (leggi qui).