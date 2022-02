Altri 10 giorni con mascherine all’aperto, ma De Luca frena: in Campania resta l’obbligo

Una mini proroga di dieci giorni: fino al 10 febbraio le discoteche rimarranno chiuse, saranno vietati i concerti e le feste all’aperto e sarà ancora obbligatorio utilizzare le mascherine all’aperto in zona bianca.

Nel primo Consiglio dei ministri dopo la rielezione di Sergio Mattarella al Quirinale, il governo rinnova le misure anti Covid in scadenza ma sceglie una linea soft, dando un primo segnale del cambio di passo che ci sarà nelle prossime settimane con un graduale allentamento delle restrizioni ed un ritorno alla normalità, a partire da mercoledì quando si metterà mano agli interventi per semplificare le norme sulla scuola.

Il presidente della Regione, Vincenzo De Luca, però frena: “Adesso dobbiamo completare la campagna di vaccinazione per i bambini più piccoli e dobbiamo mantenerci prudenti perché nuove varianti possono sempre diffondersi. Quindi, per quello che ci riguarda in Campania, continuiamo a mantenere la mascherina, anche se a livello nazionale decidono diversamente”.

“Dobbiamo essere più prudenti che nelle altre regioni perché – ribadisce il Presidente – la densità abitativa che c’è in Campania non c’è in nessun’altra parte d’Italia; quindi, dobbiamo essere un po’ più prudenti. Se sarà così possiamo guardare, credo con fiducia, alle settimane e ai mesi che abbiamo davanti. Se Dio vuole, si sta raffreddando l’onda del contagio. Se rimaniamo prudenti, credo che torneremo alla vita normale” ha concluso De Luca.