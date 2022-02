I contribuenti del Vallo di Diano si mostrano di anno in anno più propensi a donare alle associazioni locali il 5×1000 della loro dichiarazione dei redditi. È quanto viene fuori dall’analisi dei dati diffusi dall’Agenzia delle Entrate sugli enti e le associazioni destinatarie del contributo per l’anno 2020. Sono 42 le associazioni, società sportive e Comuni del Vallo di Diano che si sono divisi circa 90mila euro grazie alle donazioni di cittadini e aziende.

La tendenza a donare il 5×1000 a realtà associative che operano nel territorio, è in netto aumento rispetto agli anni precedenti. Ai dati degli ultimi tre anni finanziari nel Diano c’è stato un incremento medio annuo di circa 15mila euro corrispondente a un aumento del numero di associazioni e cooperative che hanno ricevuto il contributo. Tra le beneficiarie quella che ha incassato di più nel 2020 è l’associazione Una Speranza Onlus di Sala Consilina che ha ricevuto 16.836 euro grazie a 665 donazioni.

L’associazione è ormai da anni in testa alla classifica dei contributi ricevuti attraverso le dichiarazioni dei redditi. A seguire c’è l’associazione Sani di Sant’Arsenio (16.498 euro) e al terzo posto l’associazione “I ragazzi del Ponte” di Polla (12.122 euro). Ci sono poi altre quattro associazioni che hanno superato la soglia dei tremila euro: Fondazione Monte Cervati Onlus Sanza (6.975), Associazione Antonio Finamore (6.876), Ataps Associazione Tutela Ambientale di Sala Consilina (4.839 euro) e La stanza di Giò di Sala Consilina (3.566).

Sommando i dati dei comuni del Vallo di Diano e del comprensorio del Tanagro, i cittadini e le imprese che hanno espresso la volontà di donare il 5×1000 a realtà locali sono stati 3.605. Anche in questo caso il numero è cresciuto del 10 per cento circa rispetto al triennio precedente. Il maggior numero di associazioni beneficiarie si trova a Sala Consilina (9). Negli altri comuni non si superano le 4 unità. Per quanto riguarda le donazioni dirette ai comuni quello che ha ricevuto di più è stato San Pietro al Tanagro (710 euro), a seguire Polla (684 euro), Pertosa (622), Teggiano (545 euro), Sala Consilina (438), Sant’Arsenio (403), Sassano (384), Sanza (277), Buonabitacolo (199), Monte San Giacomo (153), Padula (138), Atena Lucana (65), San Rufo (13), Casalbuono (4).