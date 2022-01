Vallo della Lucania, l’assessore Molinaro entra nel M5S

Iolanda Molinaro, assessore alla Pubblica Istruzione del Comune di Vallo della Lucania entra nel Movimento 5 Stelle.

“Un’infaticabile lavoratrice, una professionista profondamente innamorata della sua terra, che con grande impegno si dedica al bene pubblico. Iolanda ha la giusta determinazione, spirito di sacrifico, senso della comunità e amore per il proprio territorio – il commento del consigliere regionale Michele Cammarano – Iolanda è un’esponente del gruppo del Movimento 5 Stelle locale che ha preso parte alle scorse elezioni amministrative, risultando eletta in Consiglio Comunale. Grazie esclusivamente alle sue capacità e ad una campagna elettorale condotta parlando di programmi e di metodo, è entrata a far parte della giunta del Sindaco Antonio Sansone”.

“Sono certo che, con coraggio e responsabilità, questo fantastico gruppo porterà a casa risultati importanti di crescita e sviluppo”, conclude Cammarano.